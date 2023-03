Udinese Milan 3-1: rossoneri ko alla Dacia Arena

Il Milan è ospite dell’Udinese nella 27esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole tornare alla vittoria in campionato, reduce dalla sconfitta con la Fiorentina e dal pareggio con la Salernitana. Rossoneri, orfani di Giroud, ospiti dell’Udinese alla Dacia Arena.

Udinese Milan 3-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

3′ Ritmi subito alti alla Dacia Arena, ci prova l’Udinese con Success da fuori area, conclusione abbondantemente larga

9′ Gol Pereyra – sbaglia in uscita il Milan con Bennacer, riparte l’Udinese con il pallone che arriva a Pereyra che conclude tra tre gambe dei difensori che lo schermano e beffa Maignan

13′ Tiro Ibrahimovic – lo svedese ci prova da lunga distanza direttamente su calcio di punizione. Conclusione alta di poco

16′ Ritmi altissimi dell’Udinese con il Milan che sembra in difficoltà nel contenere

17′ Tiro Beto – l’attaccante dell’Udinese difende palla in aerea di rigore rossonera, si gira e calcia, conclusione sporcata dalla difesa

22′ Tiro Saelemaekers – il laterale rossonero si mette in proprio e dopo aver fintato il cross calcia dalla distanza, blocca Silvestri

23′ Tiro Leao – il portoghese rivece palla in area di rigore da zona defilata calcia a giro ma tiro centrale, nessun problema per Silvestri

26′ Prova a spingere il Milan a caccia del pari

33′ Il Milan attacca ma è attenta la difesa dell’Udinese

35′ Occasione Brahim – lo spagnolo slalomeggia verso l’area di rigore bianconera, vince un rimapllo e calcia, strepitoso Silvestri. Il gol non sarebbe stato valido per fallo di mano del numero 10 rossonero

39′ Tiro Leao – azione manovrata dei rossoneri che porta alla conclusione il potoghese da posizione defilata, attento Silvestri che devia in angolo

42′ Protesta il Milan – su un controllo palla di Leao i rossoneri lamentano un tocco di mano di Bijol

42′ Doveri richiamato al Var per l’episodio e fischia il rigore per i rossoneri

45′ – Ibrahimomivic sbaglia dal dischietto con Silverstri che iptnotizza lo svedese

45′ Il rigore inizialmente sbagliato da Ibrahimovic va ripetuto perchè Silvestri si è mosso prima

45’+ 4′ Gol Ibrahimovic – stavolta lo svedese non sbaglia, spiazzando Silvestri

45′ + 5′ Gol Beto – azione inistita dell’Udinese con Success che serve Beto con un cross basso, l’attaccante anticipa tutti e riporta avanti l’Udinese

45′ + 5′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

51′ Prova a spingere il Milan a caccia del pari

52′ Tiro Thiaw – sugli sviluppi di calcio d’angolo il difensore svetta più in alto di tutti ma la conclusione è centrale

60′ Il Milan pinge ma non trova soluzioni

69′ Gol Ehizibue – azione di Success che mette in mezzo pallone che arriva sul secondo palo per il comapagno che da pochi passi batte Maignan. Tutto buono lo tiene in gioco Kalulu

76′ Udinese in controllo del match

83′ Tiro Krunic – sugli sviluppi di calcio di punizione calcia al volo, tiro fuori

93′ Prova a spingere il Milan ma non riesce a scardinare la difesa avversaria

97′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: – PAGELLE

Ibrahimovic

Udinese Milan 3-1: risultato e tabellino

Marcatori: 9′ Pereyra; 45’+4′ Ibrahimovic; 45’+5 Beto; 69′ Ehizibue

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Bijol; Udogie (88’Zeegelaar), Samardzic (73′ Lovric), Walace, Pereyra (81′ Arslan), Ehizibue (88′ Festy); Success (73′ Thauvin), Beto. All. Sottil. A disp. Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori (75′ Calabria), Thiaw; Saelemaekers (62′ Rebic), Tonali, Bennacer (62′ Krunic), Ballo Tourè; Leao, Diaz (75′ De Ketelaere); Ibrahimovic (75′ Origi 6). All. Pioli. A disp. Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi,Pobega, Vranckx, Gabbia

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 26′ Perez; 60′ Kalulu; 68′ Walace; 89′ Festy

Espulsi: 45+3′ Sottil