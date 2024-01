Udinese Milan, Pellegatti al settimo cielo: «Vittoria che vale doppio. E c'era un rigore netto su...»

Udinese-Milan, Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria dei rossoneri colta sabato sera in trasferta: le sue dichiarazioni

Ospite a Radio Rossonera, Carlo Pellegatti ha parlato così di Udinese-Milan:

PAROLE – «Vittoria super-meritata, diciamo così: il Milan nel primo tempo doveva andare avanti per 0-2, a me hanno detto che era abbastanza evidente il rigore su Pulisic. Mi hanno detto tutti che è un rigore nettissimo. Secondo tempo faticato, molto faticato con un gol incredibile preso, poi il cuore del Milan è riuscito a portare a casa a Udine una vittoria che vale doppio, perché è un campo veramente difficile per i rossoneri».