Udinese Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bluenergy Stadium nel match che vale la 32esima giornata di Serie A

Udinese-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match del Bluenergy valido per la 32esima giornata di Serie A. Retroscena

20:00 – Maignan torna nello stadio dove ha subito pesanti insulti di stampo razzista nella scorsa stagione

20:45 – Si parte

20:46 – Subito occasionissima per Reijnders, che sfrutta l’errore della difesa dell’Udinese ma non riesce a battere Okoye

20:50 – Fischi dei tifosi dell’Udinese a ogni tocco di Maignan

20:55 – Ha cominciato molto bene Reijnders, che ha già regalato giocate di qualità

21:00 – Buon avvio del Milan con molto possesso e verticalizzazioni improvvise

21:05 – Ora è l’Udinese a fare possesso, provando ad alzare il baricentro