Contatto Lucca Pulisic, episodio dubbio in Udinese Milan: i rossoneri chiedono il rigore – VIDEO

Contatto Lucca Pulisic, episodio dubbio in Udinese Milan: i rossoneri chiedono il rigore. Il VIDEO dell’intervento

Episodio dubbio in Udinese Milan con i rossoneri che chiedono un calcio di rigore. Lucca arriva in ritardo e colpisce in pieno il rossonero Pulisic. Per Maresca e il Var non è rigore

Marelli ha analizzato così l’episodio: «C’è stato uno scontro, Lucca molto in ritardo rispetto a Pulisic. Molto rischioso, ma è uno di quegli episodi che vengono valutati in campo ed è giusto così»