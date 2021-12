Udinese Milan: Becao recupera, ecco l’incubo dei rossoneri

Udinese Milan: Becao recupera in extremis per i rossoneri. Il difensore brasiliano è un incubo per la squadra di Pioli. Ecco il dato

C’è un protagonista piuttosto particolare e inaspettato per Udinese Milan. Cioffi, infatti, recupera in extremis Rodrigo Becao per questa sera. Questa, per i rossoneri, non è proprio una notizia che fa saltare di gioia.

Infatti, il possente difensore dei friulani ha un feeling particolare con il diavolo; in 79 partite disputate in Serie A (questa sera sarà l’ottantesimo gettone), il brasiliano ha segnato solamente due reti: entrambe con il Milan. Insomma, un incubo che questa sera la retroguardia di Pioli cercherà di scongiurare.