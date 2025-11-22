Connect with us

News

Udinese Bologna 0-3: Italiano in testa alla classifica. Pareggio spettacolare tra Cagliari e Genoa. Il resoconto dei match

News Settore giovanile

Fiorentina Milan Primavera 1-1: ottimo punto per i rossoneri di Renna. Il resoconto del match

News

Gabbia e Bartesaghi incrociano Dimarco e Pio Esposito: sfida nella sfida nella stracittadina di San Siro

News

Derby dei fondi USA: Calcio e Finanza confronta gli investimenti Oaktree e RedBird. Differenza abissale tra i due club

News

Baresi, dopo la visita in sede c'è attesa per il ritorno a San Siro dello storico Capitano rossonero: spunta la data

News

Udinese Bologna 0-3: Italiano in testa alla classifica. Pareggio spettacolare tra Cagliari e Genoa. Il resoconto dei match

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Italiano

Udinese Bologna 0-3: la squadra di Vincenzo Italiano vola momentaneamente in testa alla classifica. Pareggio spettacolare tra Cagliari e Genoa

Il Bologna di Vincenzo Italiano è la grande sorpresa del sabato di Serie A e, in attesa delle altre gare, vola momentaneamente in testa alla classifica. I felsinei hanno superato l’Udinese per 3-0 al termine di una gara dominata.

Bologna-Udinese: la doppietta di Pobega

Nonostante un avvio in salita, con Okoye che para un rigore a Orsolini e l’esterno che si vede annullare un gol per fuorigioco, il Bologna ha preso il largo nel secondo tempo:

  • Pobega si scatena siglando una doppietta, di cui il secondo gol facilitato da un errore del portiere Okoye.
  • Nel finale, Bernardeschi trova il primo gol con la maglia del Bologna, chiudendo il match sul 3-0.

Cagliari-Genoa: regalo e rimonta

La sfida salvezza tra Cagliari e Genoa si chiude con un emozionante 3-3 che lascia l’amaro in bocca a entrambe le formazioni.

  • Primo Tempo Folle: I liguri sono andati due volte in vantaggio con Vitinha e Ostigard, ma i sardi hanno risposto per due volte con Borrelli e Esposito, chiudendo 2-2.
  • Finale Concitatissimo: Nella ripresa, ancora Borrelli firma la rimonta del Cagliari. Il Genoa riacciuffa il pareggio con Ostigard, che sfrutta un errore di Caprile, e sfiora la doppietta personale colpendo un palo pieno pochi istanti dopo.
image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.