Udinese Bologna 0-3: Italiano in testa alla classifica. Pareggio spettacolare tra Cagliari e Genoa. Il resoconto dei match

Udinese Bologna 0-3: la squadra di Vincenzo Italiano vola momentaneamente in testa alla classifica. Pareggio spettacolare tra Cagliari e Genoa

Il Bologna di Vincenzo Italiano è la grande sorpresa del sabato di Serie A e, in attesa delle altre gare, vola momentaneamente in testa alla classifica. I felsinei hanno superato l’Udinese per 3-0 al termine di una gara dominata.

Bologna-Udinese: la doppietta di Pobega

Nonostante un avvio in salita, con Okoye che para un rigore a Orsolini e l’esterno che si vede annullare un gol per fuorigioco, il Bologna ha preso il largo nel secondo tempo:

Pobega si scatena siglando una doppietta , di cui il secondo gol facilitato da un errore del portiere Okoye .

si scatena siglando una , di cui il secondo gol facilitato da un errore del portiere . Nel finale, Bernardeschi trova il primo gol con la maglia del Bologna, chiudendo il match sul 3-0.

Cagliari-Genoa: regalo e rimonta

La sfida salvezza tra Cagliari e Genoa si chiude con un emozionante 3-3 che lascia l’amaro in bocca a entrambe le formazioni.

Primo Tempo Folle: I liguri sono andati due volte in vantaggio con Vitinha e Ostigard , ma i sardi hanno risposto per due volte con Borrelli e Esposito , chiudendo 2-2.

I liguri sono andati due volte in vantaggio con e , ma i sardi hanno risposto per due volte con e , chiudendo 2-2. Finale Concitatissimo: Nella ripresa, ancora Borrelli firma la rimonta del Cagliari. Il Genoa riacciuffa il pareggio con Ostigard, che sfrutta un errore di Caprile, e sfiora la doppietta personale colpendo un palo pieno pochi istanti dopo.

