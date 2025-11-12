Infortunati Bologna, che brutta tegola per Italiano: il titolarissimo rischia di saltare la Supercoppa. Le ultimissime sui rossoneri

Una brutta notizia arriva in casa Bologna. Il portiere polacco Lukasz Skorupski sarà costretto a uno stop di circa un mese e mezzo a causa di un infortunio rimediato domenica scorsa contro il Napoli. Uscito dal campo dopo appena quattro minuti di gioco per un problema alla parte posteriore della coscia destra, il portiere è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno confermato la gravità del problema.

La nota ufficiale del club emiliano recita che gli esami «hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni».

Se i tempi di recupero saranno rispettati, il portiere polacco salterà un numero significativo di partite cruciali. Il suo rientro in campo è previsto per la sfida del 28 dicembre al Dall’Ara contro il Sassuolo.

Fino ad allora, Skorupski sarà costretto ai box e mancherà nelle seguenti gare tra campionato, Europa League e Coppa Italia: Udinese, Salisburgo, Cremonese, Parma, Lazio e Juventus. A queste si aggiungerà anche l’assenza per la SuperCoppa italiana che si giocherà a Riad. Un’assenza pesante per la squadra, che perderà il suo estremo difensore titolare in un periodo particolarmente denso e delicato della stagione.