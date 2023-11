Ucraina Italia 0-0: azzurri all’Europeo

L’Italia affronta l’Ucraina alla BayArena nelle qualificazioni ad Euro 2024: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia torna in campo, con gli azzurri di Luciano Spalletti che affrontano l’Ucraina nel match di qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri sprecano occasioni ma difendono il pareggio che li porta all’Europeo.

Ucraina Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

2′ Occasione Italia – contropiede azzurro avviato da Dimarco che cambia gioco per Zaniolo che non controlla benissimo ma tiene vivo il pallone offrendo a Raspadori che calcia di prima ma il suo tiro è salvato dalla difesa

5′ Ritmi alti, spingono gli azzurri

6′ Occasione Chiesa – schema dell’ Italia su calcio d’angolo con Zaniolo che appoggia di testa a centro area per il compagno che calcia al volo ma non è preciso, non sfruttando un’ottima occasione. Sarebbe poi stato tutto da rivedere al Var, con Zaniolo che avrebbe colpito il pallone quando questo aveva già oltrepassato la linea di fondo

11′ Ritmi alti di gioco, entrambe le squadre spingono, con l’Ucraina che spinge, azzurri in sofferenza

15′ Tiro Barella – occasione per l’Italia con il centrocampista che riceve palla al limite dell’area, controllo e tiro, attento Trubin

19′ Tiro Di Lorenzo – occasione per l’Italia su schema da calcio d’angolo con Dimarco che crossa sul secondo palo, stacca il difensore ma il colpo di testa non è preciso

25′ Ritmo altissimo, ora a soffrire è l’Ucraina

28′ Occasione Di Lorenzo – occasione per l’Italia su schema da calcio d’angolo con Dimarco che crossa sul secondo palo, stacca il difensore ma il colpo di testa non è preciso. Il difensore chiedeva la deviazione

29′ Occasione Frattesi – grande imbucata di Chiesa per il compagno che arriva davanti alla porta da solo, prova il tiro in diagonale ma si fa ipnotizzare da Trubin che fa un miracolo con il piede

31′ Occasione Italia – grande combinazione tra Dimarco e Chiesa che sprinta sulla fascia, cross forte e teso per poco non arriva Raspadori, si salva la difesa in angolo

37′ Spinge l’Italia con l’Ucraina che sta facendo davvero fatica a contenere Chiesa

42′ Occasione Italia – sprint di Chiesa che entra in area di rigore offre a Raspadori, batti e ribatti in area che favorisce Barella, tiro respinto dalla difesa, poi scivola sul più bello Frattesi

43′ Tante occasioni per l’Italia che però non sta trovando il guizzo decisivo

45′ Finisce il primo tempo

46′ inizia il secondo tempo

49′ Il secondo tempo inizia come era finito il primo, grande intensità dell’Italia che spinge a caccia del gol, sfruttando la fisicità del neo entrato Scamacca e le folate di Chiesa

55′ Timida reazione dell’Ucraina che però non riesce a creare pericoli per la difesa azzurra

58′ Occasione Chiesa – l’esterno punta l’area di rigore alla sua maniera, rientra e calcia a giro, fuori di poco

65′ Occasione Mudryk – incertezza della difesa azzurra tra Di Lorenzo e Donnarumma ne approfitta l’esterno che recupera palla, calcia ma trova l’opposizione del portiere

66′ Spinge ora l’Ucraina

70′ Problemi per Zaniolo entra Politano

80′ Ucraina a caccia del pari, l’Italia prova a far male in contropiede

87′ Italia che ha abbassato il baricentro per respingere le iniziative dell’Ucraina e far male in contropiede

90′ Spinge l’Ucraina

92′ Protesta l’Ucraina – intervento scellerato di Cristante su Mudryk in area di rigore, l’Ucraina chiede il rigore che sembra esserci ma non per Manzano che fa proseguire

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Italia – PAGELLE

Chiesa

Ucraina Italia 0-0: risultato e tabellino

Marcatori:

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia (86’Tymchyk) , Svatok (90′ Malinovsky), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (80′ Pikhalyonok) , Zinchenko (86’Sikan) ; Tsygankov (80’Zubokov) , Sudakov, Mudryk; Dovbyk. A disp. Bondar, Bushchan, Dubinchak, Matviienko, Riznyk, Sydorchuk, Yaremchuk, All. Serhiy Reborv.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho (70′ Cristante), Frattesi; Zaniolo (70′ Politano 90’Darmian), Raspadori (46′ Scamacca), Chiesa (80′ Kean). A disp. Biraghi, Bonaventura, Cristante, Darmian, El Shaarawy, Gatti, Kean, Mancini, Politano, Provedel, Scamacca, Vicario All.Luciano Spalletti.

Arbitro: Manzano

Ammoniti: 6′ Buongiorno; 79′ Konoplia