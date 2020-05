Tuttosport: «Torino, ora in panchina spunta Giampaolo»

Tuttosport: Marco Giampaolo potrebbe tornare operativo. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, sarebbe sulle sue tracce

«Torino, ora in panchina spunta Giampaolo» – così Tuttosport in edicola questa mattina. L’ex tecnico del Milan sarebbe oggetto desiderio del presidente Urbano Cairo.

Il tecnico abruzzese, dopo il pessimo andamento con il club di Via Aldo Rossi, vorrebbe riscattarsi, per tornare ad essere ancora uno degli allenatori più elogiati e competenti in Italia (la Sampdoria ne sa qualcosa). Il Diavolo, in caso l’ex blucerchiato dovesse accettare la destinazione granata, risparmierebbe sull’ingaggio.