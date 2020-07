Tuttosport- Rangnick, Schopp come vice. Arrivano I giorni di Donnarumma”

Tuttosport, a pag. 13 si torna a parlare di Rangnick, questa volta con l’idea di un vice in panchina, si tratta di Schopp, ex Brescia

Tuttosport, a pag. 13 si torna a parlare di Rangnick, questa volta con l’idea di un vice in panchina, si tratta di Schopp, ex Brescia.

IDEA SCHOPP- “Rangnick, idea Schopp come vice. Arrivano I giorni di Donnarumma“. Titola così il quotidiano, poi l’aggiunta: “Secondo il quotidiano Kleine Zeitung, Rangnick potrebbe portare con se Markus Shopp, oggi allenatore dell’Hartberg. Mentre per Donnarumma da qui in avanti ogni giorno porebbe essere buono per un incontro tra Raiola e la dirigenza”.