Tuttosport: “Rangnick, il tedesco esce allo scoperto”

Tuttosport, l’edizione odierna di oggi apre con il Milan in prima pagina in relazione alla panchina, con Rangnick che apre ai rossoneri. Il quotidiano piemontese riporta le dichiarazioni del tecnico, in merito alla possibilità Milan.

NON POSSO ESCLUDERE- «Non posso escludere del tutto che andrò lì. Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare e ho informato la Red Bull. Successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Al momento, però, il club e il campionato hanno altri problemi. Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare».

L’AVVENTURA MI PIACE- «Certo, l’avventura mi piace ma non deve essere una missione suicida. Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta”. Il Milan, ovviamente, fa parte di questo gruppo».