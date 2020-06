Tuttosport: il club rossonero avrebbe avviato i contatti con Jovic, presentando una prima offerta al Real Madrid

Il Milan, in vista della prossima stagione, vorrebbe rinforzare la propria rosa, in particolar modo sul fronte offensivo. Il primo nome caldo per il club di Via Aldo Rossi sarebbe Luka Jovic.

La società rossonera, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe presentato una prima offerta al Real Madrid: prestito e riscatto a 35 milioni di euro. Si attende la risposta dei Blancos.