Tuttosport, Paratici ha un’idea per arrivare a Calhanoglu. Inter attenta

Tuttosport, Calhanoglu: è Juve-Inter. Paratici in vantaggio su Marotta mentre il giocatore continua a non rinnovare a causa del disaccordo

Tuttosport, Calhanoglu: è Juve-Inter. Paratici in vantaggio su Marotta mentre il giocatore continua a non rinnovare a causa del disaccordo economico che continua a distanziare le parti tra domanda ed offerta.

CONTRATTO IN SCADENZA- “Calhanoglu, è Juve-Inter”. E ancora: “Il trequartista continua a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Paratici in vantaggio su Marotta”. Così il quotidiano piemontese di questa mattina in prima pagina, con il duello tra i due club rivali descritto nel dettaglio mentre le parti lavorano per trovare un’intesa.

L’IDEA DI PARATICI- Sempre secondo il quotidiano, il Milan sembrerebbe orientato a trattenere Calhanoglu fino a giugno ma senza rischiare di perderlo a zero. In Turchia la Juventus sembra essere in pole per giugno, con riserva per gennaio. Paratici potrebbe addirittura proporre lo scambio con il cartellino di Bernardeschi, mentre anche l’inter studia le proprie mosse.