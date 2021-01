Tuttosport, Milan: si riparte tra dubbi e certezze. Benevento buon test per capire se effettivamente sarà un 2021 da scudetto

CHE COSA PERPLIME- Il quotidiano piemontese di questa mattina “azzera” il 2020 rossonero e riparte con un nuovo anno, come se tutto ciò che di buono è stato fatto fin ora fosse in qualche modo figlio di una benevola casualità. Come se…nel senso che non è detto che sia così e proprio per questo la giornata di oggi sarà utile ad eliminare in parte questi interrogativi sottolineati dal quotidiano: “La forza di Theo, la bravura di Pioli, la proprietà salda ed il gruppo fanno ben sperare- si legge a pag. 11- Ma Ibrahimovic, i rinnovi, la tenuta psicologica e l’organico corto lasciano perplessi”.