Tuttosport, focus interno sulla difesa rossonera da puntellare in questa sessione di mercato per le troppe defezioni riscontrate in stagione.

MILENKOVIC- Secondo quanto riportato dal quotidiano, in cima alla lista rossonera ci sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina. Pioli lo conosce bene dai tempi della Fiorentina, motivo per cui, sempre secondo il quotidiano lo sponsorizzerebbe a pieno, un po’ per necessità ed un po’ per caratteristiche.