Tuttosport, Milan, con o senza Ibra: come cambia la prospettiva di mercato in vista di un possibile rinnovo oppure di un colpo di scena

Tuttosport, Milan, con o senza Ibra: come cambia la prospettiva di mercato in vista di un possibile rinnovo oppure di un colpo di scena.

CON IBRA- Secondo il quotidiano piemontese, la conferma di Ibra valorizzerebbe in automatico anche Rebic e Leao, come eventuali, ottime, alternative anche se questo non è mai il termine giusto. La ricerca si sposterebbe così sulla fascia destra, Chiesa piace molto, mentre nelle ultime ore è stato proposto Jesse Lingard del Manchester United. Senza? In questo caso, remoto, si punterebbe all’esperienza, come per esempio Mandzukic, ed un vice più giovane.