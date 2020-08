Tuttosport- Milan a caccia del vice Gigio. Reina non è detto che resti

Tuttosport, Milan alavoro non solo per rinnovare il contratto di Donnarumma ma anche per trovargli un sostituto all’altezza

LA SITUAZIONE- Come riporta il quotidiano edizione odierna, Begovic torna in Inghilterra, Plizzari va alla Reggina, il club alla ricerca di un secondo portiere. Reina rientra dall’Aston Villa ma non è detto resti a Milano. Donnarumma? Raiola posticipa la firma dopo la chiusura del mercato”.