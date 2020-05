Tuttosport: la Serie A riparte, due date in programma

Tuttosport: giovedì 21 maggio, la Serie A riparte. In programma vi sarebbero due date: il 13 o il 20 giugno

La Serie A è pronta a ripartire, come la Serie B e Lega Pro. Le date in programma sarebbero o il 13 o il 20 giugno con stop conclusivo il 20 agosto. In caso di nuova ondata del virus, vi saranno i play off e play out. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.

Il Benevento di Filippo Inzaghi è soddisfatto, in Lega Pro la situazione è diversa. Ghirelli si oppone: «Che errore riprendere, non siamo proprio in grado».