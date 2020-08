Tuttosport: in settimana Pioli incontrerà la dirigenza, ecco il motivo

Tuttosport: in settimana Stefano Pioli incontrerà la dirigenza rossonera per fare il punto sul mercato e programmare la nuova stagione

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Stefano Pioli nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza rossonera per programmare la nuova stagione, in particolar modo fare il punto sul mercato in entrata e uscita.

L’obiettivo del Milan sarebbe entrare nei primi quattro posti in classifica, dunque Maldini e Massara dovranno per forza di cose lavorare sodo per regalare al tecnico parmense una rosa competitiva per tale progetto.