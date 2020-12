Tuttosport: «Ibra come Van Basten», questa sera sfida al Lille

Tuttosport: tra qualche ora il Milan affronterà il Celtic nel match di Europa League e Maldini esalta Ibrahimovic

«Ibrahimovic, per quello che ha fatto e che sta facendo, è senza dubbio a livello di Van Basten». Questa sera il Milan sfiderà il Celtic a San Siro, il gigante svedese non sarà presente in campo, ma potrebbe, come contro la Fiorentina, incitare i propri compagni dalla tribuna. Il suo recupero è previsto tra la sfida di campionato contro la Sampdoria e lo Sparta Praga.