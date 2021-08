Tuttosport: «Chiamatelo magic Mike, Maignan esalta il Milan»

Tuttosport: Maignan si comporta già da leader e i tifosi vogliono dimenticare immediatamente Gianluigi Donnarumma

«Chiamatelo Magic Mike, Maignan esalta il Milan» – così scrive l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Il portiere ex Lille si comportà già come leader del gruppo rossonero.

I tifosi rossoneri vorrebbero dimenticare il più presto possibile Gianluigi Donnarumma. Contro il Real Madrid ha parato un rigore ed è stato protagonista di una grande partita. La Serie A lo aspetta.