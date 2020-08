Tuttosport, c’è un progetto intorno alla crescita di Kalulu, il ragazzo è giovane e non ha ancora debuttato tra i professionisti

PRIMAVERA FUORI QUOTA- Come riporta Tuttosport oggi, la sua avventura in maglia rossonera potrebbe iniziare in Primavera come fuori quota. Il giovane francese è si giovane ma ha “già” vent’anni, età in cui bisognerebbe essere già pronti per la massima serie, ad ogni modo il Milan lo aspetta.