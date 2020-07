Tuttosport, Bonaventura, inversione improvvisa. Non rinnoverà con il Milan, sembrava fatta per il proseguimento ora invece le cose cambiano

Tuttosport, Bonaventura, inversione improvvisa. Non rinnoverà con il Milan, sembrava fatta per il proseguimento ora invece le cose cambiano.

CAMBIO IMPROVVISO- Come riporta il quotidiano, negli ultimi giorni si era palesata l’ipotesi di rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Il giocatore però non rinnoverà e andrà via al termine di questo campionato, in quanto fuori dai piani rossoneri.