Tutti i colori dello Sport, Grimshaw indica la via: «Importante educarsi a vicenda»

Durante l’evento Tutti i colori dello Sport la centrocampista del Milan Femminile, Grimshaw ha detto la sua sul tema del razzismo

LE PAROLE – «Durante la mia carriera, ho avuto il privilegio di giocare a calcio e laurearmi allo stesso tempo, un’esperienza che mi ha insegnato ad armarmi di pazienza e lavorare duramente. In uno spogliatoio come il nostro, con calciatrici provenienti da ogni parte del mondo, è invece molto importante educarsi a vicenda sulla cultura degli altri, facendo più domande possibili per capirsi al meglio e avendo grande rispetto»