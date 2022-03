Turchia Italia, designato l’arbitro del match valido per i playoff Mondiali ma ormai inutile ai fini della qualificazione

Domani l’Italia scenderà in campo contro la Turchia per l’amichevole fra le deluse Mondiali. Le due squadre si affronteranno proprio in Turchia. Il Ct Mancini ha scelto i 23 convocati per la sfida, al netto degli assenti.

E’ stato anche designato il fischietto dell’incontro e dirigerà il match l’albanese Jorgji. Sarà coadivato dagli assistenti: Juxhin Xhaja e Ilir Tartaraj e dal quarto ufficiale: Dojando Myftari.