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Turchia, Calhanoglu nella lista dei preconvocati per Euro 2020

Davide Lusinga

Pubblicato

51 secondi fa

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La Turchia inserisce Hakan Calhanoglu nella lista dei 30 giocatori preconvocati in vista dei prossimi Europei

C’è anche Hakan Calhanoglu nella lista dei 30 preconvocati della Turchia in vista dei prossimi europei di questa estate. Il trequartista del Milan non sembra dunque essere in dubbio per Euro 2020, in cui tra l’altro sfiderà l’Italia nel girone.

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