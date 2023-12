Turati sul coro contro lui in Milan Frosinone: «Mi sarei voluto voltare per rispondergli...»

Il portiere del Frosinone, Stefano Turati, si è espresso così riguardo al coro fatto dai tifosi del Milan contro di lui a San Siro

Intervistato da SportWeek, Stefano Turati, portiere del Frosinone, dice la sua sul coro che gli era stato rivolto dalla Curva Sud del Milan nell’ultima sfida a San Siro (quando verso il termine del match i milanisti intonarono “Se c’è in porta Turati è gol“, sfottendolo anche per via della sua fede interista).

LE PAROLE – «Se ho rosicato dopo il coro della Curva Sud durante Milan-Frosinone? Sono stati anche troppo bravi, hanno cantato in pochi e per poco tempo. In quel momento mi sarei voltato verso di loro e li avrei mandati affanc**o tutti, però ho pensato che sono tifoso anch’io e al loro posto avrei fatto lo stesso, se non peggio».