Tudor dopo Juve Lazio: «Risultato che lascia aperto il ritorno. Ecco da cosa derivano i gol subiti». Le parole dell’allenatore

Ai microfoni di Mediaset, dopo Juve-Lazio, è intervenuto Igor Tudor. La Lazio lotterà in questo finale di stagione per un posto in Champions League mentre il Milan in questo momento è saldamente al secondo posto.

PAROLE – «Ci sono state un pò di problematiche, abbiamo fatto un primo tempo e un brutto secondo tempo. La Juve era diversa da tre giorni fa, noi abbiamo avuto un pò di problemi con Patric e Zaccagni. La loro fisicità è devastante. Ci sta, ma il 2-0 lascia aperto il ritorno. Buon primo tempo con personalità, Isaksen ha fatto due allenamenti, Adam uguale. Ci sono calciatori che hanno nel sangue i concetti passati. Ci vorrà tempo, oggi differenza enorme a livello fisico. Noi abbiamo fatto 90 minuti sabato e il primo oggi di grande livello. Col trofeo in mezzo loro sono differenti, hanno giocatori che valgono 100 milioni. Le caratteristiche dei giocatori sono importanti, lo sapevamo. Si migliora mano a mano durante le settimane. Ora c’è il derby, va accettato. Lavoreremo magari quando avremo qualche giorno libero. I gol presi derivano anche da un calo fisico, Casale ha dormito poco per la nascita del figlio ma doveva entrare. Le loro motivazioni erano al massimo e questa differenza si sente. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo perso 2-0 ma c’è il ritorno. Vediamo che succede».