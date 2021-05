Tripletta Rebic da primato: il croato ha stabilito un record di velocità nella storia del Milan. Nessuno come lui

Nel match contro il Torino, Ante Rebic ha realizzato la tripletta più rapida (in 12 minuti) per un giocatore del Milan in Serie A da Andriy Shevchenko nel gennaio 2000 contro il Perugia (sette minuti). Un primato sensazionale per l’attaccante croato che sostituirà Ibrahimovic nel ruolo di centravanti anche nella sfida di domenica contro il Cagliari.