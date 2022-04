Tripletta Benzema: raggiunto il record di Cristiano Ronaldo e Messi. Devastante prestazione del francese col Chelsea

Karim Benzema fa la voce grossa contro il Chelsea nei quarti di Champions: tripletta in 46 minuti che indirizza la qualificazione.

Benzema è il quarto giocatore capace di realizzare una tripletta in due presenze consecutive di Champions League, dopo Cristiano Ronaldo (2017), Lionel Messi (2016) e Luiz Adriano (2014). Inoltre in questa stagione è stato coinvolto in 50 gol in tutte le competizioni (37 gol, 13 assist) per la prima volta nella sua carriera a livello di club. Al Real solo Cristiano ha raggiunto questi numeri nel 21esimo secolo.