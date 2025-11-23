Trinchera esalta Camarda: «Ha regalato emozioni alla Nazionale, adesso deve...»

Trinchera, DS del Lecce, ha parlato di Francesco Camarda prima della sfida di oggi all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni

Il Direttore Sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida contro la Lazio, parlando in particolare del momento di Francesco Camarda.

Il giovane attaccante, in prestito dal Milan, è reduce dall’entusiasmante esperienza con la Nazionale e stasera sarà titolare all’Olimpico.

PAROLE – «Sta abbastanza bene. Ha fatto lavoro differenziato, gli ho detto che ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi».

Le parole di Trinchera sottolineano le grandi aspettative che il club pugliese ripone nel talento rossonero, chiamato a fare la differenza in Serie A dopo aver brillato con la maglia azzurra. Il Lecce, quindi, si affida al giovane bomber per cercare punti preziosi.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.