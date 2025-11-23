Connect with us

HANNO DETTO

Trinchera esalta Camarda: «Ha regalato emozioni alla Nazionale, adesso deve...»

HANNO DETTO

Gasperini dopo il primato: «Bello vivere questo sogno scudetto ma si avvera rarissime volte». Attacco duro all'arbitro per l'espulsione

HANNO DETTO Settore giovanile

Tassotti duro dopo la sconfitta di Milan Futuro: «Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli». Criticata la mancanza di lotta

HANNO DETTO

Caputi non ha dubbi sul derby: in vista della stracittadina di questa sera ha detto veramente questa cosa

HANNO DETTO

Cardinale e RedBird unica luce di un calcio italiano in crisi? L'analisi di Pagni non mente

HANNO DETTO

Trinchera esalta Camarda: «Ha regalato emozioni alla Nazionale, adesso deve…»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

trinchera

Trinchera, DS del Lecce, ha parlato di Francesco Camarda prima della sfida di oggi all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni

Il Direttore Sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida contro la Lazio, parlando in particolare del momento di Francesco Camarda.

Il giovane attaccante, in prestito dal Milan, è reduce dall’entusiasmante esperienza con la Nazionale e stasera sarà titolare all’Olimpico.

PAROLE – «Sta abbastanza bene. Ha fatto lavoro differenziato, gli ho detto che ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi».

Le parole di Trinchera sottolineano le grandi aspettative che il club pugliese ripone nel talento rossonero, chiamato a fare la differenza in Serie A dopo aver brillato con la maglia azzurra. Il Lecce, quindi, si affida al giovane bomber per cercare punti preziosi.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.