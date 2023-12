Trevisani convinto: «Al Milan è andata bene col Rennes, squadra in sofferenza»

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha commentato così il sorteggio del Milan che sfiderà il Rennes

Intervenuto su Sport Mediaset, Riccardo Trevisani giudica positivamente il sorteggio capitato al Milan per gli spareggi di Europa League, dove affronteranno il Rennes.

LE PAROLE – «Al Milan è andata abbastanza bene, il Rennes è una squadra in sofferenza senza Matic infortunato e con l’attaccante Kalimuendo che ha fatto 2 gol in 14 partite. Si giocherà a febbraio quindi manca tanto, ma ad oggi i francesi sono 13^esimi in Ligue One. Il Milan ha sempre fatto bene in questi ultimi anni in Europa, penso al Tottenham, alla trasferta di Madrid o all’ultima partita contro il Newcastle, e poi diciamolo apertamente: il Milan questa competizione può vincerla quest’anno».