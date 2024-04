Trevisani su Loftus-Cheek: «E’ forte, ma è paradossale la situazione con il Milan…». Le parole del giornalista sul centrocampista rossonero

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Radio Seria A di Loftus-Cheek e della stagione del centrocampista inglese con la maglia del Milan. Ecco di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Loftus-Cheek è forte ma è paradossale la situazione con il Milan: è uno che si è fatto male tutta la carriera e non si è fatto male al Milan in cui si sono fatti male tutti. Incredibile, è l’angolo inverso. Secondo me è un giocatore estremamente forte dal punto di vista tecnico e anche fisico: ogni tanto pecca un po’ di superficialità e anche un po’ di continuità. Però è un giocatore che mi piace molto. Vi dico che a inizio anno ho fatto questo scambio al fantacalcio: ho dato via Loftus-Cheek per prendere Zirkzee e tutti mi avevano detto “Ah ma tu hai truffato”, in realtà la stagione di Loftus rischia di chiudersi a 12-13 gol come quella di Zirkzee, poi magari l’inglese ne ha fatto qualcuno nelle coppe però lo scambio era fattibile. L’ignoranza di chi pensava che Loftus-Cheek avrebbe fatto 3 gol è stata sbugiardata dagli eventi».