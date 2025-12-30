Trevisani consiglia il Milan: «Nkunku non va assolutamente venduto. Ecco quanti gol può fare da qui a fine stagione»

Trevisani, noto giornalista, ha consigliato il Milan sul futuro di Nkunku: l’attaccante francese non va assolutamente ceduto

La doppietta contro l’Hellas Verona ha finalmente riacceso i riflettori su Christopher Nkunku. Dopo mesi di ombre e critiche, il numero 11 francese ha trovato i suoi primi gol in Serie A proprio alla vigilia del mercato di gennaio. Un tempismo perfetto che ha spinto Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, a prendere le difese dell’ex Chelsea con un’analisi appassionata.

«Un giocatore fortissimo»: il verdetto di Trevisani

Il giornalista non usa mezzi termini per descrivere il talento transalpino, sottolineando come la critica sia stata fin troppo severa nei suoi confronti:

«Sono mesi che si sottovaluta Nkunku. Per me può essere uno dei primi cinque giocatori del nostro campionato. È stato fortissimo al Chelsea e al Lipsia, ha tutto: dribbling, tecnica e tiro», ha dichiarato Trevisani. Il fattore “Huevos”: Trevisani ha lodato il carattere del giocatore, capace di assumersi la responsabilità del rigore in un momento di digiuno totale: «Calciare quel rigore quando sei ancora a zero gol dimostra di avere personalità, dimostra un pochino di huevos».

Trevisani ha lodato il carattere del giocatore, capace di assumersi la responsabilità del rigore in un momento di digiuno totale: «Calciare quel rigore quando sei ancora a zero gol dimostra di avere personalità, dimostra un pochino di huevos». Difficoltà tattiche: L’adattamento in Italia è complesso e Nkunku ha sofferto la fisicità della Serie A e l’ingombrante presenza di Leão e Pulisic. Tuttavia, con gli infortuni dei compagni, si sono aperte strade che ora il francese deve percorrere con convinzione.

Mercato: il Milan deve tenerlo?

Mentre il Fenerbahçe di Domenico Tedesco bussa alla porta con un’offerta da 35 milioni di euro, Trevisani lancia un avvertimento alla società e a Massimiliano Allegri:

“Nkunku è il giocatore che servirebbe alla Roma di Gasperini, quello che le manca. Una settimana fa il Milan pensava di darlo via, dopo la doppietta non può succedere. La società deve fare di tutto per tenerselo buono: può arrivare a 10-12 gol, ma deve giocare”.

Nonostante le sirene turche, il Milan sembra ora intenzionato a confermarlo titolare anche nella prossima sfida contro il Cagliari, sfruttando l’onda emotiva della sua “resurrezione”.