Trevisani presente negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la sconfitta del Milan contro il Torino:

«Se non ci fosse stato il Salisburgo i 5 cambi non ci sarebbero stati e Leao non sarebbe uscito. Secondo me la partita di mercoledì ha condizionato le scelte durante la partita.

Anche sotto 2-0 se non ci fosse stata la Champions non avrebbe mai tolto Leao. Io darei tuttavia molte attenuanti al Milan, nella stanchezza, nelle assenze che ha, una serata in cui va male tutto può capitare»