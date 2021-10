ANDREA FELIS – «Domani accompagnerò in campo il giovane Andrea Felis, a Vercelli: il fatto che non abbia avuto un momento di esitazione nel tornare a fare quallo che fa con passione è un messaggio ricco di significati per chi vorrà avvicinarsi al nostro mondo».

DOPPIO RUOLO – «Dai 14 ai 17 anni compresi, adesso, è possibile svolgere i due ruoli: giocare e dirigere le partite. Un modo, diretto, per capire da una prospettiva diversa le difficoltà che si possono incontrare e favorire, così, atteggiamenti diversi. Un’opportunità da valorizzare: dietro ogni ragazzo che scende in campo per arbitrare c’è passione e sacrificio e interpretare i due ruoli può aiutare a capirlo».