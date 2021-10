Trentalange: «Ascoltare comunicazioni tra arbitro e Var? Forse a breve»

Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, è intervenuto a 90° minuto. Le sue parole.

FARE ASCOLTARE COMUNICAZIONI TRA ARBITRO E VAR – «Non poniamo limiti alla provvidenza: potrebbe anche avvenire non così in là nel tempo per un bisogno di trasparenza».

INTERVISTE AGLI ARBITRI NEL POST PARTITA – «Bisogna creare l’ambiente adatto e avere rispetto per le decisioni del giudice sportivo. Non si possono fare dichiarazioni che compromettano l’iter giuridico amministrativo della partita».