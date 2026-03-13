Tournee Milan, i rossoneri in estate pronti a sbarcare in Australia e in Asia. I dettagli

Tournee Milan, durante l’estate i rossoneri saranno di scena in Australia e in Asia: tutti i dettagli dell’estate della squadra di Allegri

Dopo il rammarico per il mancato svolgimento della sfida di campionato contro il Como a Perth lo scorso febbraio, il Milan è pronto a riabbracciare i propri sostenitori australiani. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la società rossonera ha inserito l’Australia e l’Asia come tappe fondamentali della tournée estiva per il luglio 2026. Nonostante lo stop al progetto di portare la Serie A all’estero per motivi finanziari e burocratici legati alla AFC, il legame tra il Diavolo e la terra dei canguri resta solidissimo.

Tournee Milan e l’asse Asia-Pacifico: un tour per il brand e per il campo

Il programma del precampionato ricalcherà il successo delle passate stagioni, con una serie di amichevoli di alto profilo che permetteranno a Massimiliano Allegri di testare la squadra in vista del ritorno in Champions League. Oltre a Perth, che si conferma casa rossonera in Oceania, il tour toccherà importanti metropoli asiatiche, consolidando la posizione del Milan come club italiano più seguito nella regione Asia-Pacifico.

Per i tifosi locali sarà l’occasione per vedere dal vivo le stelle della squadra e i nuovi innesti del mercato estivo, in attesa che il sogno di una partita ufficiale fuori dall’Europa possa, un giorno, diventare realtà.

