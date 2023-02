Tottenham, Perisic senza gol in stagione: contro il Milan per sbloccarsi e cercare vendetta. A San Siro vuole la rete e vuole scacciare via i ricordi dell’ultimo derby che ha giocato

Una stagione particolare per Ivan Perisic: giocatore che è abituato a segnare e ad andare anche in doppia cifra è fermo a zero gol in questa stagione. L’occasione per sbloccarsi può essere la sfida di Champions, dato che il croato torna in uno stadio che conosce bene, San Siro.

Come ricorda Tuttosport, l’ex Inter ha aperto la marcatura nel derby di ritorno, su cross di Calhanoglu. Un gol, però, che è stato vanificato dai due gol di Giroud, i primi due passi che hanno consegnato alla fine lo scudetto ai rossoneri. Milan-Tottenham potrebbe essere l’occasione per Perisic di vendicarsi di quel derby.