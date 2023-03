Galli: «Il ritorno di Leao può fare la differenza nel Milan»

Filippo Galli parla così del momento dei rossoneri e del prossimo match contro il Tottenham. Le sue dichiarazioni a SportMediaset

«Conosciamo la forza del Tottenham, nonostante sia in difficoltà. Il Milan ritrova Leao dopo la squalifica, sicuramente è mancato a Firenze anche se quella prestazione è stata in generale incolore, quello del Franchi è stato un Milan irriconoscibile. Lo sperano i tifosi rossoneri che Leao possa davvero fare la differenza, ma sarà un Tottenham diverso rispetto a quello visto a San Siro anche se Conte è sempre molto attento e non ama scoprirsi»