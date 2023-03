Tottenham Milan, Cucciari: «Spurs non stratosferici in difesa»

Alessandro Cucciari parla così del momento dei rossoneri e del match contro il Tottenham. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Se sei abituata a difendere ha un senso gestire, ma se fai del gioco la tua qualità devi andare a incidere su quello e fa bene. E poi questo Tottenham non è stratosferico in fase difensiva. Bisogna solo stare attenti al rientro di Conte in panchina»