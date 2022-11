Il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur parla così del match di Champions League contro il Milan

Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, ha rilasciato qualche dichiarazione sul match di Champions League contro il Milan. Le sue parole a Tuttosport.

MILAN IN CHAMPIONS – «In Champions abbiamo beccato il Milan, sono due grandi club che stanno tornando a livelli d’eccellenza. La sfida si deciderà a centrocampo, loro hanno giocatori meravigliosi. ma in Europa sono fondamentali le seconde palle. E poi i rossoneri facciano attenzione al nostro reparto avanzato. Kane, Son e Kulusevski, che ora ha recuperato, possono risolvere le partite in ogni istante».