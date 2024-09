Totò Schillaci, il ricordo di Bergomi a Juventusnews24: le parole

Totò Schillaci RACCONTATO da Beppe Bergomi a Juventusnews24: «Veramente ECCEZIONALE, mi piace ricordarlo per…». Le sue parole

Beppe Bergomi, ex giocatore e attuale commentatore che ha fatto la telecronaca all’ultima partita del Milan, ha rilasciato delle parole a Juventusnews24 per ricordare Schillaci.

Beppe Bergomi (compagno in Nazionale e all’Inter): «Con Totò ho giocato sia in Nazionale sia all’Inter. Aveva un animo buono, era una bella persona. Era un campione che metteva d’accordo tutti. Era veramente un eroe popolare. L’ho avuto soprattutto al Mondiale del 90′, in cui è stato capocannoniere: sono quei personaggi che trovano la magia del momento, la coppia con Baggio è stata veramente eccezionale. Era una brava persona, che anche se non vedi per un po’ c’è quella stima reciproca, con cui vai d’accordo. Ho solo bellissimi ricordi di Totò, ci mancherà tanto. Sul campo era un ottimo giocatore, mi piace ricordarlo per questa sua volontà e per questo suo modo di essere. Era veramente un eroe di tutti noi».