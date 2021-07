Torino, rinnovo Belotti: fissato incontro con Juric. Lo scenario

Calciomercato Torino: previsto incontro tra Juric e Belotti per il futuro. L’attaccante ha glissato sul rinnovo del contratto

Lunedì potrebbe essere il giorno della svolta per il futuro di Andrea Belotti, che non ha ancora deciso se accettare la proposta fatta dal Torino (3,2 milioni di euro netti a stagione) per il rinnovo del contratto.

Come rivelato da Tuttosport, all’inizio della prossima settimana il Gallo incontrerà il tecnico Ivan Juric per discutere di tanti argomenti, da quelli tattici a psicologici, e capire se ci saranno i presupposti per proseguire insieme.