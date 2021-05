Torino, probabile panchina per Belotti: ecco chi lo sostituirà

Andrea Belotti dovrebbe partire dalla panchina nel match di questa sera tra Torino e Milan: ecco chi sarà il sostituto

Questa sera andrà in scena Torino-Milan, match in programma alle 20:45 e valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da Sky, nella formazione titolare che schiererà mister Nicola non sarà presente Andrea Belotti.

Il centravanti della Nazionale dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco di Zaza dunque dovrebbe esserci Federico Bonazzoli.