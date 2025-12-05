Torino Milan, la stampa avverte i rossoneri: allarme trasferta. I numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Non c’è spazio per le recriminazioni a Milanello. Dopo la sconfitta bruciante che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Diavolo deve voltare immediatamente pagina. Forse, il ritmo serrato del calendario è la migliore medicina per gli uomini di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore toscano richiamato per dare stabilità e solidità al club.

La Sfida del Lunedì: Un Match Storicamente Complicato

La preparazione per la quattordicesima giornata di campionato è già in pieno svolgimento. I rossoneri scenderanno in campo nel Monday Night della festa dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, in una trasferta che si preannuncia ostica: l’Olimpico Grande Torino ospiterà infatti l’incontro tra i meneghini e i granata di Ivan Juric, tecnico croato noto per la sua grinta tattica.

La storia recente non depone a favore del Milan. Negli ultimi 12 anni, infatti, si registra una sola vittoria dei rossoneri sul campo del Torino, in un dato che evidenzia le difficoltà ambientali e la grande resistenza che i piemontesi oppongono ai club di vertice. Il mister Allegri, pur dovendo seguire la gara dalla tribuna (probabilmente per squalifica, anche se non specificato), dovrà trovare la chiave per sbloccare questo tabù torinese.

La Stampa Pone l’Accentuo sui Precedenti Negativi

La stampa piemontese ha subito acceso i riflettori su questo trend negativo. La Stampa di questa mattina titola in modo inequivocabile: “Milan, quando il colpo è possibile. Per il Toro è la classica preferita“. L’occhiello svela la statistica preoccupante per il club di Via Aldo Rossi: il Torino di Urbano Cairo (presidente dal 2005) dimostra di essere migliore con le grandi e ha collezionato ben 28 punti contro i rossoneri negli ultimi vent’anni di gestione Cairo.

Analizzando le cinque big del campionato (Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma), sono proprio i rossoneri la squadra che ha concesso il maggior numero di punti al Torino (ben 28). Seguono in questa classifica “negativa”:

Napoli (25 punti concessi)

(25 punti concessi) Roma (21 punti concessi)

(21 punti concessi) Inter (20 punti concessi)

(20 punti concessi) Juventus (11 punti concessi)

Questi numeri sono un chiaro avvertimento per il Milan, che sotto la nuova gestione tecnica e sportiva – con Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, appena nominato nuovo DS – è chiamato a dimostrare la sua forza mentale e a interrompere una tradizione che si è fatta troppo pesante.