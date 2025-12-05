 Torino Milan, Allegri deve sfatare un incredibile tabu!
Torino Milan, Allegri deve sfatare un incredibile tabu! Statistica horror ma il tecnico suona la carica dopo la Coppa Italia

Calciomercato Milan, la sconfitta in Coppa Italia emette un verdetto: rosa spaccata a metà? Tare e Allegri meditano

Sorteggio Mondiali 2026, ufficializzati tutti i gironi: Gattuso prende nota, ecco dove potrebbe finire l'Italia

Lazio Milan, Diavolo in crisi di gol. Pasotto: «Vizio democratico, la sproporzione è netta». Allegri preoccupato

Jashari promosso con i numeri. Allegri: «Ha fatto una buona partita, ha tenuto bene il campo»

9 minuti ago

Milan

Torino Milan, trasferta delicata per i rossoneri dopo l’eliminazione in Coppa Italia: trasferta tabu negli ultimi anni per il Diavolo

La sconfitta dell’Olimpico, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, è una pagina che il Milan deve voltare subito. TMW (TuttoMercatoWeb) sottolinea che, sebbene frustrante, l’uscita dalla Coppa potrebbe non essere un male assoluto, vista la rosa così corta del Milan e la necessità di affrontare avversarie ostiche in Serie A. Archiviata la Coppa, il focus è sul campionato. Lunedì sera arriva l’impegno contro il Torino, una trasferta delicata sotto tutti i punti di vista, dove il Diavolo dovrà fare a meno di mister Max Allegri, che sarà squalificato.

Torino Milan, tabu storico per i rossoneri

La sfida presenta un ostacolo storico: lo Stadio Olimpico Grande Torino è un vero e proprio tabù per i rossoneri negli ultimi anni. Il Milan non vince in casa granata dall’anno prima dello Scudetto, quando ottenne una «vittoria roboante per 0-7». Da quel trionfo, tuttavia, i risultati sono stati amari: un pareggio e ben tre sconfitte.

Nonostante le difficoltà storiche, ci sono i rientri di Pulisic e Jashari che saranno «valori aggiunti». La prova di Jashari contro la Lazio è stata positiva, mostrando dinamismo e grande visione di gioco. Ci vorrà pazienza per rivederlo al top a causa della «condizione fisica ancora precaria», ma il suo innesto sarà fondamentale per far rifiatare Luka Modric. Anche Pulisic, pur avendo giocato solo gli ultimi dieci minuti, è risultato utile sulla destra, mettendo in difficoltà Nuno Tavares.

