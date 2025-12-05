Torino Milan, Allegri deve sfatare un incredibile tabu! Statistica horror ma il tecnico suona la carica dopo la Coppa Italia

Torino Milan, trasferta delicata per i rossoneri dopo l’eliminazione in Coppa Italia: trasferta tabu negli ultimi anni per il Diavolo

La sconfitta dell’Olimpico, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, è una pagina che il Milan deve voltare subito. TMW (TuttoMercatoWeb) sottolinea che, sebbene frustrante, l’uscita dalla Coppa potrebbe non essere un male assoluto, vista la rosa così corta del Milan e la necessità di affrontare avversarie ostiche in Serie A. Archiviata la Coppa, il focus è sul campionato. Lunedì sera arriva l’impegno contro il Torino, una trasferta delicata sotto tutti i punti di vista, dove il Diavolo dovrà fare a meno di mister Max Allegri, che sarà squalificato.

Torino Milan, tabu storico per i rossoneri

La sfida presenta un ostacolo storico: lo Stadio Olimpico Grande Torino è un vero e proprio tabù per i rossoneri negli ultimi anni. Il Milan non vince in casa granata dall’anno prima dello Scudetto, quando ottenne una «vittoria roboante per 0-7». Da quel trionfo, tuttavia, i risultati sono stati amari: un pareggio e ben tre sconfitte.

Nonostante le difficoltà storiche, ci sono i rientri di Pulisic e Jashari che saranno «valori aggiunti». La prova di Jashari contro la Lazio è stata positiva, mostrando dinamismo e grande visione di gioco. Ci vorrà pazienza per rivederlo al top a causa della «condizione fisica ancora precaria», ma il suo innesto sarà fondamentale per far rifiatare Luka Modric. Anche Pulisic, pur avendo giocato solo gli ultimi dieci minuti, è risultato utile sulla destra, mettendo in difficoltà Nuno Tavares.