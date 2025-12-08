 Torino Milan, una polveriera pronta a esplodere
Torino Milan, una polveriera pronta a esplodere: tra contestazione e sogni scudetto

Biglietti settore ospiti

Torino Milan, l’ultima chiamata: Baroni sul cornicione in una notte che vale doppio per il destino delle due squadre

L’atmosfera che si respirerà questa sera all’Olimpico Grande Torino si preannuncia elettrica e carica di tensione. Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport in prima pagina, la sfida contro i rossoneri rappresenta un vero e proprio spartiacque per i granata, con un titolo inequivocabile: «Il Toro col Milan si gioca i tifosi».

La squadra di Marco Baroni non può più permettersi passi falsi: un altro risultato negativo non solo avvicinerebbe pericolosamente la zona retrocessione, ma rischierebbe di far scoppiare definitivamente la contestazione della Curva Maratona. Gli ultras sono pronti a sostenere la maglia, ma la pazienza è ormai ai minimi termini e un eventuale flop scatenerebbe la rabbia di una piazza ferita.

Dall’altra parte della barricata c’è un Milan che non può farsi distrarre dai problemi altrui. Il Diavolo ha un obiettivo chiarissimo: invertire un trend storicamente ostico in casa del Toro, dove ha raccolto una sola vittoria nelle ultime dodici sfide, e riprendersi la vetta della classifica agganciando il Napoli. Sarà una battaglia di nervi e motivazioni, con i rossoneri chiamati a dimostrare maturità in un ambiente che promette di essere incandescente fin dal fischio d’inizio.

