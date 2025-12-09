Torino Milan, messaggio chiaro al campionato! Ci sono anche i rossoneri per lo scudetto. Ecco perchè

Torino Milan, arriva un messaggio chiaro al campionato: tra mille difficoltà anche la squadra di Allegri correrà per lo scudetto

Il Milan ha conquistato una vittoria che va ben oltre i semplici tre punti sul campo del Torino. La rimonta effettuata all’Olimpico Grande Torino non è stata solo un trionfo sportivo, ma una dimostrazione di forza e di carattere che ha rilanciato con prepotenza le ambizioni rossonere. Sotto di due gol dopo appena diciassette minuti, il Diavolo è stato capace di rimettere in piedi la sfida, pareggiare prima e superare i granata poi.

Torino Milan, rossoneri da scudetto

La risalita è stata innescata dalla bellissima rete nel primo tempo di Adrien Rabiot, che ha dato morale e sostanza a una squadra inizialmente in affanno. Nella ripresa, è salito in cattedra l’uomo del momento, Christian Pulisic, autore di una doppietta decisiva che ha completato l’impresa. Un successo sofferto, ma che proietta il Milan in una dimensione diversa.

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, la missione è stata compiuta: i rossoneri si ritrovano ora in vetta alla classifica della Serie A, a pari punti con il Napoli e con un punto di vantaggio sull’Inter, ora seconda. Il quotidiano non ha dubbi e lancia la sentenza definitiva: dopo una prestazione di tale spessore, c’è anche il Milan di Max Allegri in piena corsa per lo scudetto. La lotta al vertice è ufficialmente infuocata.