Torino Milan, luci e ombre rossonere: tre punti d'oro e vetta della classifica ma per lo scudetto serve quella svolta. Allegri al lavoro

5 minuti ago

Pulisic

Torino Milan, i rossoneri portano a casa tre punti importantissimi che regalano la vetta della classifica ma alcune cose vanno migliorate

Che questo Milan debba ancora trovare una vera quadratura è poco ma sicuro. La partita dell’Olimpico Grande Torino ha offerto una vera e propria montagna russa emotiva e ha messo, ancora una volta, in mostra tutte le lacune della rosa rossonera. Sotto di due gol in avvio, la squadra di Allegri è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato, grazie soprattutto al gioiello di Rabiot e alla doppietta di Pulisic, decisivo dalla panchina nonostante l’influenza. Tre punti di carattere che riportano i rossoneri in vetta alla classifica e che, per come si era messa la sfida, valgono d’oro.

Torino Milan, luci e ombre per Allegri

I primi venti minuti sono stati un festival dell’errore, a partire dal fallo di mano di Tomori che ha spianato la strada al vantaggio granata. Solo dopo il raddoppio di Duvan Zapata, complici anche le telefonate di Allegri dalla tribuna, il Milan è entrato in partita. Questa reazione è stata da grande squadra, ma la sua mentalità appare ancora troppo acerba e inesperta per puntare al bottino grosso a fine stagione. Nelle prossime uscite, sarà fondamentale cambiare l’approccio iniziale e l’obiettivo dello staff è proprio quello di evitare questi cali.

A fare la differenza, in linea con la filosofia di Allegri del “pronti subito”, sono stati i senatori. Adrien Rabiot si è finalmente sbloccato con la maglia rossonera con una conclusione meravigliosa e la sua presenza si fa sentire in positivo. In una serata dove Modric non ha brillato, il “Duca” rossonero si è preso la squadra sulle spalle, svolgendo egregiamente il suo compito.

